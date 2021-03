Gattuso e Napoli, il futuro in tre gare: Milan, Juve e Roma segneranno il suo destino

Repubblica fa il punto sul futuro di Gennaro Gattuso e del Napoli e racconta che dietro l'angolo incombono le tre trasferte in otto giorni (dal 14 al 21 marzo) contro Milan, Juve e Roma, nelle quali Insigne e compagni si giocheranno la maggior parte delle loro chance di agganciare il quarto posto della classifica e la zona Champions League. I prossimi giorni saranno invece decisivi per restituire al Napoli Lozano, fermo dal 14 febbraio per un infortunio muscolare. Pure il messicano sta molto meglio e farà di tutto per andare almeno in panchina contro il Milan. Ringhio lo aspetta a braccia aperte.