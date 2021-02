Gattuso: "La messa una volta al giorno. Ora parliamo di calcio altrimenti non se ne esce più"

De Laurentiis ha twittato di non aver messo alla porta Giuntoli, si aspettava lo stesso tweet per lei? E' una delle domande poste a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che nel corso di una intervista alla 'Rai' ha risposto così: "La messa si fa una volta al giorno, io la messa l'ho fatta e ora parliamo di calcio. Altrimenti non se ne viene più fuori", ha detto l'allenatore del Napoli che non è quindi voluto tornato sul suo sfogo di qualche giorno fa.

