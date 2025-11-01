Ufficiale Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito

La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità. Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. Questo il comunicato del club: “ Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”, conclude la nota del club

Come detto, sembrava ormai cosa fatta la conferma di Patrick Vieira al Genoa, ma stamani è arrivato il clamoroso dietrofront. Il tecnico francese era in bilico dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese di mercoledì scorso, ma i colloqui con il nuovo don il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, che verrà ufficializzato a breve, sembravano portare nella direzione di una permanenza, seppur temporanea, dell'ex centrocampista di Juventus e Inter. Nulla di tutto ciò, con la decisione della società che ha scelto di cambiare per provare a risalire dall'ultimo posto in classifica.