Clamoroso dietrofront in casa Genoa: Vieira verso la risoluzione consensuale
Clamoroso in casa Genoa. Sembrava ormai cosa fatta la conferma di Patrick Vieira in casa Genoa. Il tecnico francese era in bilico dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese di mercoledì scorso ma i colloqui con il nuovo direttore sportivo, che verrà ufficializzato a breve, sembravano portare nella direzione di una permanenza, seppur temporanea, dell'ex centrocampista di Juventus e Inter.
Invece, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in queste ore ci sarebbe stato un dietrofront con Vieira e il club rossoblù che dovrebbero salutarsi in maniera consensuale. Una risoluzione che poi porterà alla scelta del nuovo allenatore.
Intanto per la sfida contro il Sassuolo, in panchina dovrebbe esserci Domenico Criscito insieme a Roberto Murgita
