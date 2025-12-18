Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Losanna-Fiorentina 1-0, le pagelle: i viola scelgono di non giocare, si salva solo un giocatore

Losanna-Fiorentina 1-0, le pagelle: i viola scelgono di non giocare, si salva solo un giocatore
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
ieri alle 23:09Serie A
Niccolò Righi

Losanna-Fiorentina 1-0

LOSANNA (A cura di Roberto Della Corna)

Letica 6 - Non viene praticamente mai chiamato seriamente in causa.

Soppy 7 - Lavoro egregio per terzino, che spinge a dovere e chiude alla perfezione quando deve.

Roche 6 - Partita di ordinaria fattura per il centrocampista.

Bair 5,5 - A differenza del compagno di reparto, fatica a trovare i giusti spazi in una difesa viola tutto tranne che solida.

Butler-Oyedeji 6,5 - Si muove e crea pericoli nel centro del campo, da dove fa partire le sue precise geometrie.

Mouanga 7 - Partita monumentale per il centrale difensivo elvetico, praticamente insuperabile in questa serata.

Kana-Biyik 7 - Si aziona alla perfezione in avanti, dove crea pericolosità continue grazie ai suoi tagli, come quello che porterà al gol poi decisivo.
Dal 71' Ajdini 6 - Non eccelle e non demerita.

Lekoueiry 8 - Indubbiamente il migliore dei suoi. Con la sua velocità e la sua giovane classe mette in continua apprensione la difesa ospite, che raramente capisce come ostacolarlo.

Sigua 7 - Preciso e puntuale in mezzo al campo ed in mezzo all'area, dove ha il merito di trovare il gol della vittoria.
Dal 71' Custodio 5,5 - Non si vede particolarmente dal suo ingresso in campo.

Sow 6 - Svolge appieno il proprio dovere, senza correre troppi pericoli.

Fofana 6 - Non spinge troppo sulla mancina, ma non per questo demerita. Dall'86' Abdallah s.v.

All. Zeidler 7 - Partita tatticamente perfetta per l'allenatore elvetico, che unisce solidità a quantità, sia in difesa che, soprattutto, in avanti. La Fiorentina soffre spesso e volentieri il suo gioco, facendo molta fatica ad affacciarsi in area e questo la dice tutta.

FIORENTINA (A cura d Niccolò Righi)

Martinelli 6 - Nel primo tempo è pressoché inoperoso ma nella ripresa, al primo tiro in porta, non è perfetto sul gol del Losanna. Si redime qualche secondo dopo evitando il raddoppio.

Pongracic 5 - Perde subito un pallone sanguinoso rischiando l'imbucata che il Losanna non sfrutta. Si perde completamente Bair nell'unica azione pericolosa degli ospiti nel primo tempo.

Pablo Marì 5,5 - Non lo si vede troppo nel primo tempo, e questo non è necessariamente un male. Gioca con un fastidio al polpaccio che non lo fa essere al top ma resta in campo per 90 minuti.

Viti 5 - In avvio mette subito in difficoltà Martinelli con un retropassaggio che quasi costa l'autogol. Con il passare dei minuti viene spesso messo in difficoltà dai cambi di passo di Kana-Biyik, che la retroguardia viola fa sembrare il Neymar dei tempi del Santos.

Kouadio 5,5 - L'unico che probabilmente non scorderà una partita facilmente dimenticabile. Prima da titolare (e rimandato) con la Fiorentina per il classe 2006 che non sempre è perfetto in fase di copertura.
Dall'83' Dodo sv.

Richardson 5 - Nei primi 15 minuti di gara non riesce a chiudere due triangoli regalando palla agli avversari. Non migliora con il passare dei minuti, dove non riesce a trovare alcun guizzo in fase offensiva.
Dal 71' Mandragora 5,5 - Senza Ranieri dovrebbe essere lui il leader della squadra ma nei venti minuti in cui resta in campo non lo si vede mai.

Nicolussi Caviglia 4,5 - Un primo tempo da matita rossa in cui non riesce a liberarsi dal pressing asfissiante di Roche e sbaglia diversi palloni in fase di costruzione. Fa anche peggio nella ripresa venendo portato a spasso da Kana-Biyik in occasione del gol.

Sohm 5 - Anche oggi lo si vede più per i tantissimi errori che per le soluzioni nell'ultimo terzo di campo o le chiusure sugli avversari. Acquisto che ad oggi è veramente inconcepibile.

Kouamé 5,5 - Torna titolare con la maglia della Fiorentina 375 giorni dopo l'ultima volta ma l'esterno nel centrocampo a cinque non è il suo ruolo. Esce al 55' dopo che non lo si è mai visto.
Dal 55' Fortini 5 - Non era al top ma Vanoli lo butta comunque nella mischia, troppo larga la marcatura su Sigua in occasione del gol, fa diversi errori nei 40 minuti in cui sta in campo e viene pure ammonito.

Dzeko 4,5 - Bascula per il campo senza minimamente impensierire la retroguardia elvetica. Per poco non combina una frittata in difesa sbagliando un stop, si ripete una manciata di secondi dopo una sponda di Piccoli.
Dal 71' Gudmundsson 5,5 - Solito passo compassato, solito ingresso che non da niente.

Piccoli 4,5 - Nel primo tempo è un corpo estraneo che non riceve quasi alcun pallone anche per colpe dei compagni. Nella ripresa ha una buona palla ma ci mette un infinità di tempo per calciare e viene chiuso dal difensore. Non riesce a segnare nemmeno in palese fuorigioco.
Dal 71' Kean 5 - Prova a dare la scossa ad una partita che per la Fiorentina non ha nulla da dire ma è sempre in fuorigioco e viene pure ammonito.

All. Vanoli 4 - La testa è già alla (decisiva) partita con l'Udinese e lo si vede anche dalle scelte iniziali. Nonostante una posta in palio comunque importante, continua la vergognosa caduta rovinosa della "sua" Fiorentina, che questa sera sceglie di non giocare e di subire per tutti i 90 minuti il Losanna. I tre tiri in porta totali sono la fotografia perfetta del nulla che i viola hanno messo in campo in Svizzera. La sensazione è che Vanoli domenica - se ci arriva - si gioca la panchina.

