Focus TMW Genoa, come vanno i prestiti in Serie B: Calvani titolarissimo. Debenedetti 'scarico'

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Genoa.

Gabriele Calvani (difensore, Frosinone) - Pontedera, Brescia e oggi Frosinone. Alvini ne ha fatto un titolarissimo della sua difesa. E con appena tre cartellini gialli in archivio.

Seydou Fini (centrocampista, Frosinone) - Dopo una prima parte di stagione da 'apprendista' in Ciociaria sta assaggiando cosa vuol dire davvero essere un calciatore professionista. Un gol e un assist nella vittoria contro il Bari. Non male.

Alessandro Debenedetti (attaccante, Virtus Entella) - Il biennio a Mantova è stato utile per farsi le ossa, a Chiavari, invece, il classe 2003 nativo di Savona sta sperimentando cosa vuol dire essere un 'titolare'. Può e deve miglioare in fase realizzativa. Tre gol sono troppo pochi per chi fa la prima punta.