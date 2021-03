Genoa, con il rientro di Biraschi la difesa è al completo: ampia scelta per mister Ballardini

Il Genoa anticiperà la 28a giornata di campionato. Dopo domani la truppa di Davide Ballardini sarà in campo al "Tardini" di Parma contro i ducali di Roberto D'Aversa reduci dalla sorprendente vittoria casalinga contro la Roma di Fonseca. Un successo che ha riacceso la speranza negli emiliani di rimanere agganciati al treno salvezza. Un altro scontro diretto per i rossoblu che dopo il pareggio contro l'Udinese devono cercare di dare un cambio di passo per ritornare a conquistare i tre punti che mancano ormai dal 6 febbraio quando al "Ferraris" il Grifone superò 2-1 il Napoli di Gennaro Gattuso. Fra le note liete della gara di sabato sera, una compattezza difensiva e proprio nel pacchetto arretrato sono arrivate buone notizie.

Un Biraschi in più - Col rientro di Davide Biraschi dopo quasi quattro mesi dal suo infortunio alla spalla, il tecnico ravennate può contare su un elemento di valore in più per il reparto difensivo. La prestazione del centrale romano è stata di alto livello dimostrando fin da subito una dedizione alla causa e una concentrazione che non sono mai state messe in dubbio. Il tecnico adesso può avere l'imbarazzo della scelta per schierare la retroguardia più adeguata ad affrontare ogni singola partita tenendo conto del fatto che ci sono anche il capitano Mimmo Criscito e Ivan Radovanovic. Quest'ultimo infatti ha dimostrato di essere a suo agio nel ruolo di difensore ritrovando una seconda giovinezza. Il mercato di gennaio ha portato anche Jerome Onguené che però si deve ancora adattare al calcio italiano ma può rappresentare una valida opzione.

Anche Zapata e Goldaniga - Nella rosa a disposizione c’è anche Cristian Zapata che ha ormai smaltito l'infortunio muscolare e nel match contro l’Inter ha giocato dal primo minuto. L'ex Milan può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale, ora occupato da Radovanovic, sia il ruolo di uno dei due esterni della retroguardia a tre. Infine anche Edoardo Goldaniga che ha dimostrato affidabilità e soprattutto anche duttilità. Il difensore ex Sassuolo e Palermo può giocare sia sul centro-destra sia come quinto di centrocampo, come in occasione del derby, garantendo la giusta dose di coperture. Tante le frecce nella faretra da cui attingere per la difesa di Davide Ballardini. Il Genoa si prepara al rush finale.