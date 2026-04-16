TMW Genoa, De Rossi pensa al Pisa e recupera Onana: Norton-Cuffy e Cornet ancora ai box

Con la salvezza di fatto raggiunta, il Genoa punta dritto alla partita contro il Pisa. La squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo domenica prossima all'Arena Garibaldi per avvicinarsi ancora di più al traguardo aritmetico e chiudere l'anno in maniera positiva. Poi, soltanto allora, sarà la volta della programmazione che, così come capitato con i predecessori Gilardino e Vieira, avverrà con abbondante anticipo rispetto all'inizio della prossima stagione. Il presente però ci dice che la testa deve essere rivolta al prossimo impegno con gli allenamenti che sono ripresi nel pomeriggio di ieri.

Onana in gruppo, ancora a parte Norton-Cuffy

La buona notizie dal "Signorini" riguarda Jean Onana. Il centrocampista rossoblù, che ha saltato le ultime due partite per un problema muscolare, si è regolarmente allenato insieme al gruppo e sarà quindi a disposizione per domenica. Ancora a parte invece Brooke Norton-Cuffy e Maxwel Cornet che verranno nuovamente valutati nei prossimi giorni.

Settore ospiti esaurito

E nel frattempo la tifoseria è ha immediatamente riempito il settore ospiti dell'Arena Garibaldi. Sono andati polverizzati i 1100 biglietti messi a disposizione dal Pisa per i sostenitori rossoblù (vendita senza limitazioni alcune). La squadra di Daniele De Rossi non sarà sola. Anche a Pisa ci sarà la spinta della Nord.