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Nessuna sorpresa, l'Elche ha riscattato Sangaré: il classe 2007 lascia la Roma

Nessuna sorpresa, l'Elche ha riscattato Sangaré: il classe 2007 lascia la RomaTUTTO mercato WEB
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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:33Serie A

Come era stato già anticipato poco fa, l'Elche ha riscattato Buba Sangare. A comunicarlo sono stati gli spagnoli e la Roma con due comunicati ufficiali, di seguito riportiamo quello degli iberici: "L'Elche Club de Fútbol ha esercitato l'opzione di acquisto concordata con la Roma per l'acquisto a titolo definitivo di Buba Sangare, che ora è legato al club fino a giugno 2031.

Aboubacar Sangare Traoré (Elche, 6 agosto 2007) continuerà a far parte del progetto sportivo dell'Elche CF dopo una stagione in cui ha dimostrato che il suo talento e il suo potenziale sono destinati a plasmare il futuro del club. Il giovane difensore è arrivato al club durante l'ultima sessione di mercato invernale e, da allora, ha mostrato qualità straordinarie che gli hanno permesso di compiere passi significativi nella sua crescita calcistica.

Alla sua prima esperienza ai massimi livelli, Buba ha disputato sette partite da titolare con l'Elche nella Liga, dimostrando personalità, maturità agonistica e una capacità di adattamento che va ben oltre la sua età. Presenza fissa nelle nazionali giovanili spagnole, le sue prestazioni a questo livello così impegnativo confermano l'enorme potenziale di un giocatore già considerato una delle grandi promesse del calcio spagnolo.

La sua presenza costante è motivo di particolare orgoglio per tutta la famiglia di Elche. Nato a Elche e cresciuto nel quartiere di Carrús, Buba incarna il sogno di molti giovani calciatori della nostra città. Un giocatore che sa perfettamente cosa significa difendere questi colori e che continuerà a portare il nome di Elche e del suo quartiere negli stadi della massima serie del calcio spagnolo.

L'ingaggio a titolo definitivo di Buba Sangaré ribadisce l'impegno del Club nei confronti dei giovani talenti e dei giocatori con la capacità di crescere e svilupparsi all'interno di un progetto ambizioso. I suoi progressi, la sua dedizione e il suo potenziale lo rendono una risorsa preziosa per il presente e il futuro dell'Elche Club de Fútbol. Siamo felicissimi di averti con noi, Buba!".

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