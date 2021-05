Genoa, il vice Carlo Regno: "La rimonta più complicata ma che ci riempie di orgoglio"

Con la vittoria di Bologna, il Genoa si è assicurato la salvezza aritmetica con due giornate di anticipo. Domani arriva a Marassi l'Atalanta e in vista del match del "Ferraris", il vice di Davide Ballardini, Carlo Regno, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel.

E' stata fin qui la rimonta più complicata?

"Secondo me è stata la rimonta più complicata. Le altre me le ricordo ma l'ultima rimane molto di più nella memoria. Questa è stata molto complicata".

Cosa vi siete detti dopo la vittoria contro lo Spezia?

"Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che quest'anno sarebbe stata durissima. Nonostante la vittoria la strada era molto dura e averla raggiunta con due giornate di anticipo ci riempie di orgoglio".

Come si affronta l'Atalanta?

"Si affronta con tanta umiltà, con tanta voglia di far bene. Giocheranno tanti ragazzi che hanno giocato bene in questa parte di campionato. Penso che si vogliamo mettere in mostra, ho molta fiducia perchè il Genoa ha nella propria rosa dei giovani molto interessanti".

Ballardini parla sempre al plurale: è così senza personalismi che si costruisce l'impresa?

"Il nostro è un lavoro d'equipe. E devo dire che Ballardini è stato il primo a parlare al plurale, poi lo hanno imitato altri allenatori. Lui ha avuto questa intuizione perchè il nostro gruppo è veramente molto unito e lui si sente di dire così. Poi è una persona di un altro livello, è uno spessore diverso. Mi spiace dirlo ma è così".

La vittoria con il Napoli e quella di Parma. Cosa hanno lasciato questi due successi?

"La vittoria contro il Napoli ha dato tanta fiducia nel continuare il nostro lavoro con tanto entusiasmo e nel credere sempre di più nella salvezza. Quando si raggiunge una vittoria come quella contro il Napoli ci sono varie componenti tra cui diciamo anche c'è andata bene perchè bisogna essere sempre molto giusti ed obiettivi. La vittoria di Parma ci ha fatto credere sempre di più nella salvezza. E' stata una vittoria importantissima".