Il vice allenatore del Genoa sull'Atalanta: "I nerazzurri si affrontano con tanta umiltà"

Con la vittoria di Bologna, il Genoa si è assicurato la salvezza aritmetica con due giornate di anticipo. Domani arriva a Marassi l'Atalanta e in vista del match del "Ferraris", il vice di Davide Ballardini, Carlo Regno, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel soffermandosi così sugli avversari: "L'Atalanta si affronta con tanta umiltà, con tanta voglia di far bene. Giocheranno tanti ragazzi che hanno giocato bene in questa parte di campionato. Penso che si vogliamo mettere in mostra, ho molta fiducia perché il Genoa ha nella propria rosa dei giovani molto interessanti".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Regno.