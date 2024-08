TMW Genoa, la Fiorentina resta in attesa per Gudmundsson. Ma l'Inter può tornare in corsa

Un'altra giornata di stallo sul fronte Albert Gudmundsson: anche oggi non ci sono state novità. La partenza dell’attaccante islandese è la cosa più probabile, con la Fiorentina che continua ad aspettare il via libera dal Genoa, che in linea di massima avrebbe accettato l’offerta di prestito oneroso a 7 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 18. Anche il calciatore è pronto a lasciare la Liguria, ma il Grifone è ancora a caccia del sostituto. Un nome forte delle ultime ore è quello di Anton Matkovic dell’Osijek. Vedremo se i rossoblù decideranno di affondare il colpo e preparare così la cessione del classe '97.

Sullo sfondo rimane sempre vivo l’interesse dell’Inter, che potrebbe tornare a essere concreto se magari uscisse un attaccante. Marko Arnautovic potrebbe essere una chiave per aprire un nuovo fronte con il Genoa. Insomma la situazione è in evoluzione e il futuro di Gudmundsson ancora da decifrare.

Albert Gudmundsson nella stagione 2023 - 2024 ha collezionato 37 presenze, di cui 35 in Serie A e 2 in Coppa Italia, segnando 14 gol in campionato e 2 nell'altra competizione. L'islandese vanta quindi 87 gettoni con la maglia del Grifone e 31 centri in due stagioni e mezzo. Niente male come impatto nel nostro Paese.