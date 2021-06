Genoa, le giovanili sorridono: scudetto Under 18, sconfitta in finale per gli Under 17

Un successo e una sconfitta. La settimana delle giovanili del Genoa si è aperta col doppio confronto con la Roma nell’ultimo atto dei campionati Under 18 e Under 17. Un premio per il lavoro svolto dallo staff guidato in maniera brillante da Michele Sbravati, abile a scovare talenti da crescere, far migliorare e lanciare nel firmamento del mondo del pallone. I ragazzi di Gennaro Ruotolo hanno scritto la storia superando a Cesena lunedì scorso i giallorossi e conquistando il titolo nel primo campionato sperimentale, nella passata stagione il tutto era stato interrotto a causa della pandemia. I Grifoncini hanno sbloccato il punteggio nel secondo tempo con Fossati ma un rigore contestato realizzato da Pagano ha riequilibrato il punteggio. Due minuti dopo ecco la reazione rossoblu con Vassallo che ha realizzato il match ball e ha fatto scattare la festa in campo.

Ko in finale per gli Under 17 - Non è riuscita la doppietta con gli Under 17. I ragazzi di Abdoullay Konko hanno perso contro i pari età capitolini per 3-1. Una battuta d'arresto che però non va ad inficiare il percorso dei rossoblu capaci di raggiungere l’ultimo atto del torneo con prestazioni e risultati ottimi. A Rovenna la partita si è sbloccata al minuto numero 14 quando per i ragazzi di Piccareta ha segnato Falasca. In avvio della seconda frazione di gara Liburdi ha firmato il raddoppio mentre al 64’ D’Alessio ha realizzato la rete del tris per la squadra della Capitale. Nel finale Bornosouzov ha siglato il gol della bandiera per i Grifoncini.

Le reazioni - C'è tanto entusiasmo, e non potrebbe essere altrimenti, nelle parole del tecnico dell’Under 18 rossoblu Gennaro Ruotolo: "L'emozione di vincere un titolo con questi colori - ha dichiarato ai taccuini del sito ufficiale - il piacere di condividerla è una sensazione fantastica. Siamo commossi e grati di vivere un momento così. Non sono parole vuote. Il Genoa è proprio una famiglia composta da centinaia di giovani, decine di dirigenti, tecnici e preparatori. Ognuno mette il suo granello per il bene collettivo. Ringrazio la società e il responsabile Sbravati. Per i genoani la parola scudetto ha un suono particolare. Un pensiero va anche a loro".