Genoa, Marcandalli: "Il paragone con il primo Rudiger mi ha dato benzina, in parte mi ci rivedo"

Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa, è stato intervistato da Sky Sport per fare il punto sulla stagione dei rossoblù. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla finale playoff che attende la nostra Nazionale martedì in Bosnia: "C'è grande voglia di rivedere l'Italia al Mondiale, sono passati tanti anni...".

Sul suo passato col campione del mondo Nesta come allenatore: "Venivo da un prestito in Serie C e la prima volta che vidi Nesta provai molta soggezione. Mi ha aiutato molto, è stato di grande aiuto nella mia crescita".

Sul fatto che De Rossi l'ha paragonato a Rudiger: "Quest'elogio mi ha fatto grande piacere, mi dà benzina per continuare a lavorare. Ricordo il primo Rudiger di Roma, era un difensore completo. Mi ci rivedo in parte, ma io devo migliorare perché lui è molto aggressivo e bravo anche con la palla".

Sul big match con la Juve alla ripresa del campionato: "Servirà la miglior versione di me stesso e continuare a lavorare. Con la Juve sono in palio punti importanti, dobbiamo preparare questa gara al meglio".