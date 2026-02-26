Italia o Nigeria? Marcandalli: "Quando arriverà una chiamata deciderò, sarà molto personale"

Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa, al Secolo XIX ha spiegato di non aver ancora sciolto le riserve circa la propria nazionalità in termini sportivi. Nato a Ponte San Pietro (BG) da padre italiano e madre nigeriana, la sua origine mista è un aspetto che il difensore ha spesso sottolineato, senza dimenticare il suo legame con l'Africa e le sue radici, specialmente in relazione al suo percorso di crescita nel calcio italiano

"Quando arriverà una chiamata deciderò, ascolterò i miei genitori ma poi la scelta la prenderò io, sarà molto personale. Sono stato in Nigeria da bimbo e vorrei tornarci, ho dei parenti. Ascolto tanto musica afrobeat, mi piace tanto. Come il jollof rice di mia madre, piccante, con i peperoni. Ho seguito la Coppa d’Africa, ho tifato Nigeria".