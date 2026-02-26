Genoa, Marcandalli rivela: "L'Atalanta mi scartò per l'altezza. Adesso sono 1.95"

Uno dei segreti del Genoa di De Rossi è Alessandro Marcandalli, difensore emergente che al Secolo XIX ha parlato così dei suoi inizi di carriera. E pensare che a 14 anni l’Atalanta l’aveva scartato. Una delusione superata "grazie alla mia famiglia, senza fare drammi. Soprattutto grazie a mio padre, persona molto importante per me, mi ha aiutato sempre a tenere i piedi per terra. L’ho vissuta come una cosa veritiera: in quel momento non ero pronto per far parte del settore giovanile dell'Atalanta. Ma poi ho avuto anche una crescita fisica fondamentale nel mio percorso. Perché? Dissero che non ero abbastanza alto per fare il difensore centrale. Ero uno e 70, i miei genitori sono bassi, forse pensavano che non sarei cresciuto oltre. Ora sono circa uno e 95...".

Alessandro Marcandalli, è nato a Bergamo il 25 ottobre 2002 ma non ha avuto la possibilità di esordire coi colori della sua città. Con il Genoa tra Serie A

e Coppa Italia ha totalizzato nelle ultime due stagioni 25 presenze, collezionando un gol e due assist. Con De Rossi è diventato un titolarissimo: nelle ultime otto

partite di campionato il difensore è partito sempre dal primo minuto.