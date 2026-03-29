Genoa, Marcandalli: "Nesta mi ha aiutato molto alla Reggiana. Juve? In palio punti importanti"

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, il difensore rossoblù Alessandro Marcandalli ha raccontato anche l'esperienza vissuta alla Reggiana con mister Nesta in panchina: "Venivo da un prestito in Serie C e la prima volta che vidi Nesta provai molta soggezione. Mi ha aiutato molto, è stato di grande aiuto nella mia crescita".

Sul big match con la Juve alla ripresa del campionato, il centrale del Genoa ha poi aggiunto: "Servirà la miglior versione di me stesso e continuare a lavorare. Con la Juve sono in palio punti importanti, dobbiamo preparare questa gara al meglio".