Genoa, Perin traccia la strada: "Non dobbiamo perdere l'umiltà. Torino squadra viva"

vedi letture

Il portiere rossoblu Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Genoa Channel dopo il successo contro il Napoli: "E' un Genoa che sa sacrificarsi l'uno per l'altro. Si è creato tantissimo attaccamento nei compagni perchè vediamo negli occhi la voglia di sacrificarsi per i compagni. E' una cosa che non si allena e che si crea soltanto giocando e divertendosi insieme e vincendo le partite".

Il Genoa può e deve continuare così?

"Non dobbiamo perdere questa umiltà. Il valore dell'umiltà non possiamo assolutamente perderlo perchè, come ci ha detto il mister, è un attimo passare da geni e somari. Dobbiamo continuare a lavorare e solo lavorando possiamo raccogliere i frutti sperati".

Ora c'è il Torino.

"Affrontiamo una squadra che è viva e lo ha dimostrato a Bergamo con una rimonta da squadra. Sappiamo che affronteremo una squadra che all'andata ci ha battuta e faremo il nostro gioco cercando di metterli in difficoltà".

Imbattibilità caduta nel finale.

"Siamo rammaricati. In settimana ne parlavamo, dava lustro alle nostre prestazioni. Alla fine conta portare punti a casa. Si riparte e cercheremo di riprovare ad andare vicini al quel record".