TMW Genoa, problema al polpaccio per Bijlow: sostituzione col Como a scopo precauzionale

Il cambio all'intervallo ha colto tutti di sorpresa. Al termine della prima frazione di gara Daniele De Rossi ha lasciato nello spogliatoio Justin Bijlow schierando fra i pali per il secondo tempo Nicola Leali. Un cambio dovuto ad un problema fisico da parte dell'estremo difensore olandese che comunque si è inserito molto bene nella nuova realtà. Non era facile per un giocatore, dopo aver militato solamente nel Feyenoord, cambiare squadra e soprattutto arrivare in un Paese straniero, in un calcio totalmente diverso e lasciare il segno disputando una seconda parte di stagione in crescendo.

Le sue condizioni

Ora uno stop che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. L'esterno difensore olandese ha infatti accusato un problema al polpaccio ed è stato deciso di risparmiarlo per la ripresa del match contro il Como a scopo precauzionale. Il giocatore avrebbe potuto continuare ma lo staff tecnico, in concerto con quello medico, ha optato per la sostituzione. Non bisogna dimenticare che Bijlow ha appena riconquistato la Nazionale e fra due mesi ci sono i Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada con la possibilità di giocarsi la sue carte.

Gli altri da monitorare

Insieme al portiere, nei prossimi giorni verranno monitorati anche gli altri due giocatori che non sono stati convocati ieri pomeriggio: Tommaso Baldanzi e Caleb Ekuban. "Ha avuto un fastidio molto leggero all'adduttore - ha sottolineato De Rossi parlando del fantasista ex Roma ed Empoli -. Lo valuteremo".