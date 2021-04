Genoa, proposto Trajkovski: l'ex Palermo potrebbe ritrovare Ballardini e Pandev

C'è stato un momento che da svincolato, nel 2019 dopo il fallimento del Palermo, Aleksandar Trajkovski avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. Poi non se n'è fatto di niente e il giocatore è volato in Spagna, al Maiorca, club da cui ora è in uscita. Il giocatore adesso è stato proposto al Genoa, dove potrebbe ritrovare Ballardini, che conosce benissimo dai tempi dei rosanero, ma anche Goran Pandev, suo capitano in Nazionale con la Macedonia. A riportarlo è Il Secolo XIX.