Genoa, quattro punti in due gare: contro la Lazio arriva un buon punto. La cura Ballardini funziona

La cura Ballardini funziona. Dopo il successo prima della pausa natalizia, il Genoa dà continuità di risultati pareggiando in rimonta in casa contro la Lazio. Una prestazione solida, di carattere per i rossoblu che, conquistando quattro punti in due gare, agganciano lo Spezia a quota 11 punti insieme al Torino. Una partita iniziata in salita con la squadra di Simone Inzaghi che è passata in vantaggio con un rigore calciato da Immobile e causato da Zapata ai danni di Caicedo. Nella ripresa però gli ingressi di Zajc e soprattutto di Shomurodov hanno cambiato il corso della partita. L’attaccante armeno si è reso protagonista di una bell’azione personale servendo a Destro la palla del pareggio. Adesso il Grifone volerà a Reggio Emilia contro il Sassuolo il 6 gennaio. Con una compattezza ritrovata e tanta convinzione in più.