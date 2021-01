Le pagelle del Genoa - Che impatto di Shomurodov, Destro ancora a segno, Behrami dà solidità

vedi letture

Perin 6 - Nulla può sul rigore di Immobile che sblocca il match del “Ferraris” a favore della Lazio, per il resto gara molto attenta nel guidare la retroguardia.

Masiello 6,5 - Controlla gli inserimenti delle mezzali della Lazio, cerca di chiudere sugli avversari ricorrendo qualche volta a qualche metodo meno ortodosso ma efficace.

Zapata 5,5 - La sua partita dura poco più di mezzora. Rientra in campo dal primo minuto causando il rigore ai danni di Caicedo. Esce per un problema fisico (Dal 32’ Radovanovic 6 - Come a La Spezia entra come perno centrale della difesa, partita solida la sua).

Criscito 6,5 - Comanda la difesa da vero capitano. Ringhia alle caviglie degli avversari di turno cercando di chiudere i varchi in difesa con ordine scegliendo sempre bene il tempo dell’anticipo.

Zappacosta 6 - Dalla sua parte Marusic spinge con insistenza e non sempre riesce a metterci una pezza specie quando l’avversario prova le accelerate. Meglio nella seconda frazione di gara.

Rovella 5,5 - Ballardini lo schiera dal primo minuto nel centrocampo rossoblu. La corsa e il sacrificio non mancano, ma commette qualche errore di troppo in fase di alleggerimento (Dal 46’ Zajc 6,5 - Dà vivacità all’azione offensiva con la sua imprevedibilità dando una scossa alla sua squadra).

Badelj 6 - Di fronte a sé ha la sua ex squadra. Dopo un primo tempo in cui si vede poco, cresce nella ripresa andando a pressare Lucas Leiva cercando di non farlo ragionare.

Behrami 6,5 - Corre ed insegue i portatori di palla della formazione biancoceleste. Recupera una buona dose di palloni facendo ripartire l’azione per la sua squadra (Dal 72’ Lerager 6 - Fa densità in mezzo al campo senza sfigurare).

Czyborra 6 - Molto attento nelle chiusure sulle diagonali, svetta con precisione al centro dell’area. Dalla sua parte riesce a controllare Lazzari senza rischiare molto.

Pjaca 5,5 - Cerca di accelerare e di dialogare con il suo compagno di reparto ma la retroguardia della Lazio riesce a fare ottima guardia sulle sue sortite offensive (Dal 46’ Shomurodov 6,5 - Grande il suo impatto sul match. Da una sua accelerazione nasce la rete del pareggio di Destro. Sfiora il gol del sorpasso con una bella conclusione in diagonale dopo una bella giocata in area).

Destro 6,5 - Ancora a segno l’attaccante rossoblu che pareggia i conti al “Ferraris” sfruttando al meglio un assist di Shomurodov. Il coronamento della solita prestazione convincente (Dal 60’ Scamacca 6 - Battaglia con la retroguardia biancoceleste cercando spesso la combinazione con Shomurodov).

Ballardini 6 - La mano sua si vede eccome. Dopo il successo di La Spezia, arriva un altro risultato positivo contro la Lazio. La squadra, dopo un primo tempo così così, cresce nella ripresa mostrando grande carattere e aggressività.