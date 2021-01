Destro risponde a Immobile, Genoa e Lazio iniziano il 2021 con un pari: è 1-1 al "Ferraris"

Genoa e Lazio si dividono la posta in palio. Al "Ferraris" rossoblu e biancocelesti iniziano il 2021 con un punto a testa pareggiando per 1-1.

Schieramenti speculari - I padroni di casa scendono in campo con il tradizionale 3-5-2 con Masiello, Zapata e Criscito a protezione della porta di Perin. A centrocampo c’è Rovella insieme a Badelj e Behrami con Zappacosta e Czyborra sugli esterni. In attacco Destro farà coppia con Pjaca. Risponde la Lazio con Immobile e Caicedo come bocche da fuoco mentre in mediana spazio a Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto mentre gli esterni saranno Lazzari e Marusic. In difesa davanti a Reina ci sono Patric, Acerbi e Radu.

Immobile non sbaglia - Al decimo minuto Zapata commette fallo ai danni di Caicedo all’altezza della linea del limite dell’area. Calvarese inizialmente assegna il calcio di punizione ma dopo esser stato richiamato dal VAR assegna la massima punizione per la Lazio. Sul dischetto va Immobile che spiazza Perin e porta in vantaggio i biancocelesti. Il Genoa reagisce subito con Destro che si libera bene all’interno dell’area di rigore ma alla fine viene chiuso al momento del tiro. Al 21’ ci provano ancora gli ospiti con un tiro-cross di Radu che per poco non scavalca Perin; è bravo il numero 1 rossoblu e toglierlo dall’incrocio dei pali.

Occasioni per Immobile e Pjaca - Al 22’ la Lazio usufruisce di un calcio di punizione dal limite dell’area per intervento di Masiello ai danni di Caicedo. Sul pallone c’è Milinkovic-Savic ma il suo tiro si spegne di poco sul fondo. Al 39’ la Lazio sfiora il raddoppio con Immobile che prende il tempo a Radovanovic, entrato al posto dell’infortunato Zapata, e calcia di prima intenzione mettendo il pallone sul fondo da ottima posizione. 120 secondi più tardi Rovella lancia in velocità Pjaca; l’ex Juve in area calcia debolmente favorendo la parata di Reina.

Shomurodov innesca Destro - Il Genoa inizia la seconda frazione di gara in maniera arrembante e al sesto minuto Badelj tenta la conclusione dalla distanza con il pallone che viene neutralizzato da Reina. La Lazio però colpisce in contropiede e all’undicesimo Immobile serve nello spazio Luis Alberto che sterza e calcia ma il pallone viene deviato sul fondo. Il pareggio rossoblu però è nell’aria e nasce da una ripartenza di Shomurodov che via sul versante sinistro del campo e serve il pallone per Destro, abile da posizione ravvicinata a superare Reina.

Lazio sciupa, Shomurodov sfiora il gol - Al 20’ Calvarese viene chiamato di nuovo al VAR per un tocco di mano di Zappacosta in area. Il difensore del Genoa è stato però in precedenza sbilanciato da Luiz Felipe e assegna una punizione per i padroni di casa. Cinque minuti più tardi Shomurodov aggancia all’interno dell’area, si volta e prova a prendere Reina in contro tempo ma il pallone termina di un soffio sul fondo. Alla mezzora la Lazio avrebbe il colpo del nuovo vantaggio con una ripartenza di Lazzari che entra in area ma serve Caicedo troppo indietro non consentendo all’attaccante di arrivare sul pallone.

