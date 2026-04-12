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Genoa-Sassuolo 2-1, le pagelle: Ekuban killer, Sabelli diventa Sabellao, Pinamonti in ombra

Genoa-Sassuolo 2-1, le pagelle: Ekuban killer, Sabelli diventa Sabellao, Pinamonti in ombraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 14:38Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Risultato finale: Genoa-Sassuolo 2-1

GENOA
Bijlow 6 - Molto attento e reattivo sulla conclusione di Berardi da pochi centimetri e sempre sul 10 neroverde nel primo tempo. Dà comunque sicurezza al reparto facendosi trovare pronto nelle uscite alte all’interno della sua area di rigore. Non sarà perfetto forse sull’1-1 ma la prestazione è comunque positiva.

Marcandalli 6,5 - La crescita é costante del giovane difensore rossoblù. Dopo una partenza contratta di tutta la squadra, cresce e mette in ordine le cose dalla sua parte.

Ostigard 6 - L’ex di turno Pinamonti é un cliente scomodo e nei primi minuti gode forse di troppa libertà. Cresce col passare dei minuti dimostrando sempre senso della posizione e tempismo negli interventi.

Vasquez 6 - Vale lo stesso discorso per i colleghi di reparto. Qualche leggerezza di troppo su Berardi poi torna a ringhiare come lui sa fare lasciando pochissimo spazio al forte attaccante del Sassuolo.

Sabelli 7 - Torna in campo dal primo minuto e questa volta sulla fascia desta, suo piede naturale. Tanta corsa per l’esterno rossoblu e il colpo di tacco che libera Messias nella rete del 2-1. Un modo meraviglioso per festeggiare il suo rinnovo biennale che il Genoa presto annuncerà. Dall’87’ Otoa s.v.

Malinovskyi 7 - Il Genoa si aggrappa al suo mancino forse nel momento di maggiore pressione del Sassuolo. Calcia con potenza dalla distanza lasciando di stucco Muric e portando in vantaggio la sua squadra. Dal 55’ Martin 6 - Si fa vedere spesso sulla sinistra. Sempre pericoloso con i suoi traversoni verso il centro dell’area.

Frendrup 6,5 - Fa tanto lavoro di pressione sui portatori di palla del Sassuolo senza mai risparmiarsi. Sempre uomo in più del centrocampo di De Rossi. Unico neo, il giallo che lo porterà a saltare la prossima gara di campionato.

Ellertsson 6 - Confermato sulla fascia. Ormai é un habitué in quella posizione che occupa con diligenza e senso della posizione proponendosi molto quando c’è da attaccare la posizione e andare al cross verso il centro dell’area. Espulso all’intervallo dopo un parapiglia con Berardi.

Baldanzi 6,5 - Schierato dal primo minuto al posto di Messias lega centrocampo e attacco con la sua qualità e rapidità palla al piede. Impegna Muric nel primo tempo con una conclusione però troppo centrale. Dal 55’ Masini 6 - Dà compattezza al reparto andando a pressare altissimo i giocatori del Sassuolo e recuperando molti palloni.

Vitinha 6 - La sua velocità serve per allungare la difesa del Sassuolo. Il portoghese ci riesce come in un’occasione capitata sul suo destro ma Muric é molto attento deviando il pallone in calcio d’angolo. Cala un po’ nella ripresa. Dal 75’ Messias 6,5 - Suo lo slalom sul lato destro dell’area di rigore che porta alla rete di Ekuban. Perfetto il passaggio a rimorchio per il centravanti genoano.

Colombo 6 - Solito lavoro di sacrifico per la squadra. Combatte contro la difesa del Sassuolo con grande caparbietà aprendo gli spazi per le conclusioni dei centrocampisti e gli inserimenti dei due trequartisti. Dal 55’ Ekuban 7 - Non entra benissimo nel match ma ha il merito di farsi trovare al posto giusto al momento giusto spingendo in rete il pallone che può valere la salvezza.

Daniele De Rossi 7 - Serviva una vittoria per blindare la salvezza e la vittoria è arrivata. Tre punti che valgono molto per l’obiettivo stagionale. Una vittoria ottenuta con i denti grazie anche ai cambi che sono entrati dalla panchina.

SASSUOLO (A cura di Pietro Celeste)
Muric 6 - Può solo ammirare la meravigliosa traiettoria di Malinovskyi. Vede arrivarsi la conclusione di Ekuban con un rimbalzo infimo, ma ci mette la faccia, salvandosi.

Walukiewicz 6 - Un pò piatto sui lanci profondi a farsi cogliere impreparato assieme all'intera linea difensiva. Contiene, però, Ellertsson quando si presenta dinanzi a lui. Dal 67' Coulibaly 5,5 - Leggero nel contrasto con Messias in occasione del due a uno.

Idzes 5 - Si vede sfilare Ekuban davanti in occasione del gol. Nel primo tempo patisce l'attacco della profondità del tandem rossoblù.

Muharemovic 5,5 - Inizia la gara facendo sentire i tacchetti su Colombo. Ne prende le misure anche se qualche varco centralmente, assieme ai compagni, lo concede.

Doig 5,5 - Sabelli spinge più del previsto, in ritardo al punto da rischiare la doppia sanzione. Esce stremato dopo esser cresciuto nella ripresa. Dal 81' Lipani s.v.

Thorstvedt 5,5 - Fatica a contenere le scorribande dei padroni di casa in un primo tempo negativo. In dieci contro dieci aumenta il palleggio ed è più impattante.

Matic 5,5 - Sopraffatto dalla rapidità del Genoa nella zona nevralgica. Non entra in ritmo e non dirige l'orchestra come siamo abituati a vedere. Dal 67' Volpato 6 - Prova qualche guizzo e scambio nello stretto, nulla più.

Konè 6,5 - Risistema la parità con un gol di rapina, facendosi trovare al posto e al momento giusto. Cresce per dinamicità e strappi, seppur qualche leggerezza con un pallone sanguinoso perso al limite. Dal 87' Moro s.v.

Berardi 5 - In un primo tempo in cui il Genoa è surclassante, nelle poche ripartenze neroverdi c'è sempre il suo zampino, impegnando Bijow. Nel tunnel degli spogliatoi si allaccia con Ellertsson finendo per essere espulsi entrambi.

Pinamonti 5,5 - Sentiva la partita come da lui testimoniato, e si vede. Poco presente e servito, seppur non abbia dato alcun pallone per perso. Dal 81' Iannoni s.v.

Laurientè 6 - Il Sassuolo insiste sulla sua corsia per poi ribaltare il fronte. Con coraggio e, senza grosse alternative, ci prova più volte dalla distanza senza trovare benefici.

Fabio Grosso 5,5 - Il duello tra i due ex campioni del mondo lo vince De Rossi. Il suo Sassuolo è troppo flebile e passivo nel primo tempo; in crescita con l'episodio all'intervallo a sparigliare le carte, seppur esca dal campo senza punti.

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