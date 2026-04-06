Giaccherini promuove Malagò alla FIGC: "Al suo fianco un direttore come Paolo Maldini"

Momento non facile per la nostra Nazionale. Ancora una volta l'Italia è rimasta fuori dal Mondiale, per la terza volta consecutiva. La sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia ha generato un cambiamento sia in FIGC che proprio nel team azzurro con le dimissioni di Gravina, di Buffon e del ct Gattuso. Emanuele Giaccherini, ai microfoni di DAZN ha espresso il proprio parere sulla situazione:

"Penso che ci voglia una persona competente. Una persona che abbia conoscenze, esperienza. Penso che Malagò sia uno di quelli perché è uno che portato tutti gli altri sport ad essere importanti. In questo momento il calcio è giù, ma tutti gli altri sport intorno sono sul tetto del Mondo. Penso che la figura di Malagò sia quella del presidente affiancandogli magari un direttore come Paolo Maldini che è competente, che conosce il calcio che è stata una bandiera azzurra. Penso che su queste figure ti devi aggrappare e poi da lì crei tutto il resto".