Giannini: "Roma squadra valida con un allenatore importante, ha ancora tanto da dire"

La sfida contro l'Athletic Bilbao si avvicina. Domani sera a San Mamés, la Roma avrà la possibilità di centrare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Si parte dal 2-1 per i giallorossi della gara di andata ma la sfida non sarà certamente facile al cospetto di una squadra di grande qualità in uno stadio caldissimo. Servirà la miglior versione dei capitolini che però hanno dimostrato con l'arrivo del tecnico romano di saper dare una svolta alla loro stagione.

E Giuseppe Giannini, intercettato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio dei cambiamenti della Roma dall'avvento del nuovo tecnico: "Mi aspettavo che Ranieri portasse l’esperienza e questa serenità, grazie a quella poi pure i giocatori sono tortati sui loro valori. La vittoria nel derby ha dato la spinta a tutti a credere che la stagione non fosse finita. La Roma ha una squadra valida e un allenatore importante, ha ancora tanto da dire».

E sul fatto se i giallorossi possano o meno arrivare in finale, Giannini non si sbilancia: "Lo capiremo dopo giovedì. Se la Roma riesce a superare questo ostacolo e a fare risultato in uno stadio del genere, per me ha buone chance di ripetere il nostro percorso o quello della squadra di Mourinho. Da tifoso non posso che augurarmelo".