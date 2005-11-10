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Ancora un rinnovo per il Vado. Confermato per la stagione di Serie C anche Saltarelli
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Ancora una conferma, in vista del prossimo campionato di Serie C, per il Vado, che ha annunciato il rinnovo di Mirko Saltarelli.
Questo, il comunicato:
"𝑴𝒊𝒓𝒌𝒐 𝑺𝒂𝒍𝒕𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 sarà ancora rossoblù ❤️
30 presenze la scorsa stagione, 2512’ con la nostra maglia addosso. Per lui, che in Serie C ha già collezionato 65 presenze, 𝒍’𝒂𝒗𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂 ✨".
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