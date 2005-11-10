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Adesso arriva anche il comunicato: Iori non è più l'allenatore del Cittadella
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La notizia era già nell'aria, mancava solo il comunicato, che adesso è arrivato: Manuel Iori non è più l'allenatore del Cittadella.
Questa, la nota del club:
"L’AS Cittadella comunica che Manuel Iori non sarà l’allenatore granata nella stagione 2026/27.
A Manuel un vivo ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che affronterà".
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