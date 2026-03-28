Giuffredi sul rinnovo di Vergara con il Napoli: "La sua forza l'hanno vista tutti i club"

Lunga intervista a Stile TV per Mario Giuffredi, agente attivo nel mondo del calcio e che ha tra i propri assistiti vari protagonisti anche della Nazionale. Così come del Napoli, club in cui vanta numerosi giocatori da lui seguiti, tra questi anche il centrocampista Antonio Vergara, che è riuscito a ritagliarsi uno spazio in prima squadra nel corso di questa stagione, sfruttando anche gli infortuni di alcuni dei protagonisti annunciati della squadra campana.

Dopo l'affermazione, adesso per Vergara è però arrivato il momento di fermarsi ai box per un po' e di riprendersi dall'infortunio. Di questo ha parlato in prima battuta il suo procuratore: "Potrà essere a disposizione di Conte per le ultime due-tre partite, resta il rammarico che si sia infortunato proprio quando poteva arrivare la chiamata della Nazionale. L'infortunio è antipatico".

Giuffredi prosegue e conclude il suo intervento a tema Vergara, poi, rispondendo a una domanda sul rinnovo con il Napoli, se sia imminente o meno: "Si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente, e questo lo hanno visto tutti i club. Aspettiamo la fine del campionato e parleremo con il Napoli, come sempre cercheremo di fare le cose nell'interesse di tutti. Lui, Politano e tutto il Napoli sperano nel passo falso dell'Inter contro la Roma, per magari rendere concreta una rimonta vincendo col Milan. Però è giusto che si pensi partita dopo partita".

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