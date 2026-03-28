L'agente di Esposito non mette pressione a Gattuso: "Farà le scelte giuste, è a disposizione"

L'agente Mario Giuffredi è intervenuto all'emittente Stile TV, parlando di diversi suoi assistiti tra Napoli (Di Lorenzo, Vergara) e Italia (Pio Esposito) se non entrambe le realtà (Politano, per esempio).

Un tema di grande interesse vista l'attualità e la partita dell'Italia di martedì prossimo, è la titolarità o meno di Pio Esposito in Bosnia: "Gattuso saprà fare le scelte giuste per il bene della Nazionale, non ha bisogno di consigli né di altro. I giocatori sono a disposizione per rispettare le scelte dell’allenatore. Pio è un ragazzo che ha grande personalità, quindi se dovesse essere chiamato in causa dal primo minuto, affronterà questa partita come è abituato ad affrontare tutte le partite da quando gioca a calcio: una sua qualità è quella di giocare tutte le gare con la stessa semplicità".

Quindi Giuffredi passa a parlare di un altro suo assistito protagonista con l'Italia, Politano: "Quando era all'Inter non era mentalmente pronto al sacrificio richiesto nel ruolo che ricopre oggi. Adesso è più predisposto, il ragazzo è maturo e ha accettato di fare l'esterno a tutta fascia. Lui e Tonali contro l'Irlanda del Nord sono stati i migliori in campo. Più passa il tempo e più diventa forte, mentre di solito il rendimento inizia a calare".

Non farà parte della spedizione in Bosnia il difensore Di Lorenzo, che era invece stato presente a Bergamo per dare sostegno al gruppo prima dell'Irlanda del Nord: "Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli". Sui tempi di recupero, ha poi aggiunto Giuffredi: "Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo".

Le riflessioni di Giuffredi si spostano quindi su Antonio Vergara, suo assistito che in questa stagione si è preso un posto in pianta più stabile nel Napoli: "Potrà essere a disposizione di Conte per le ultime due-tre partite, resta il rammarico che si sia infortunato proprio quando poteva arrivare la chiamata della Nazionale. L'infortunio è antipatico". Quindi gli viene chiesto conto del rinnovo: "Si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente, e questo lo hanno visto tutti i club. Aspettiamo la fine del campionato e parleremo con il Napoli, come sempre cercheremo di fare le cose nell'interesse di tutti. Lui, Politano e tutto il Napoli sperano nel passo falso dell'Inter contro la Roma, per magari rendere concreta una rimonta vincendo col Milan. Però è giusto che si pensi partita dopo partita".

In conclusione, Giuffredi parla di un altro suo cliente come Luca Marianucci, difensore che a gennaio ha lasciato il Napoli per trasferirsi in prestito al Torino: "Per me farà parte della Nazionale del futuro, ho grande stima di lui e ci credo fortemente. Non so se tornerà a Napoli, intanto speriamo che finisca il campionato nel miglior modo possibile. Di lui direi le stesse cose che ho espresso negli anni per i vari Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo e Politano. Difficilmente mi sono sbagliato, sui giocatori da Napoli".