Gol, battaglia e grande spettacolo al Gewiss Stadium. Atalanta-Lazio finisce 2-2

Scontro diretto per le zone nobili della classifica al Gewiss Stadium di Bergamo fra Atalanta e Lazio. In quel di Bergamo si gioca su ritmi feroci da ambo le formazioni che si rispondono colpo su colpo, con Pedro che al 19’ porta avanti i suoi con il secondo gol consecutivo in campionato dopo quello alla Fiorentina e Zapata che risponde al 46’ con un diagonale imprendibile. Nella ripresa la lotta continua fino alla stoccata di Immobile al 74’. Dea che trova il pareggio al 94’ con De Roon per il 2-2 finale.

Colpo su colpo, Pedro graffia, Duvan pure - Il livello del match è tale che per i primi minuti il match vive sui binari del pressing asfissiante da parte di entrambe le formazioni, con molti errori di controllo e impostazione figlio del ritmo esageratamente alto. Fra le due a farsi vedere più in avanti con l’Atalanta grazie anche ad un colpo di testa di Demiral sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Lazio, però, accetta il confronto sui medesimi ritmi degli orobici gestendo i momenti di sofferenza. Fino al 19’ quando passa ancora con Pedro dopo il gol alla Fiorentina. Atalanta che sbaglia i tempi dell’uscita e concede il lancio in profondità a Cataldi, con la palla che arriva a Immobile dopo il liscio di Demiral che trova il miracolo di Musso e lo spagnolo che insacca sulla ribattuta. L’Atalanta ripreso il gioco torna ad attaccare provando a utilizzare maggiormente le corsie, soprattutto quella di destra. La gara, infatti, non vive momenti di stanca, con continui ribaltamenti di fronte. Lazio che, invece, è brava a chiudere gli spazi. Capitolini che soffrono a tratti, senza però mai mollare. Al 46’, al tramonto del primo tempo ci pensa Duvan Zapata a riportare la bilancia del risultato in parità. Con un gran gol con un diagonale calciato dalla destra e trafigge Reina con un tiro imprendibile.

Continua la battaglia poi a Immobile risponde De Roon - La ripresa inizia con gli stessi uomini e lo stesso spartito. La prima occasione è della Lazio che al 54’ si presenta a tu per tu con Immobile davanti a Musso. L’argentino devia clamorosamente. La risposta della Dea arriva sul ribaltamento di fronte con Zappacosta che tenta il sinistro al giro che finisce in angolo. Al 74’ arriva il raddoppio della Lazio con Ciro Immobile. Contropiede fulmineo della Lazio 3-3 dopo un errore di De Roon. Pedro parte in velocità, palla a Milinkovic che mette nel mezzo per il 17 che non sbaglia. All’84’ ancora Immobile vicino alla doppietta personale. Intuizione di Lucas Leiva che pesca l'attaccante nello spazio. La sua conclusione però trova ancora una volta la risposta di Musso. Come nel primo tempo poi l’Atalanta trova il pareggio in pieno recupero. Questa volta è De Roon ad andare in gol che in area devia d’istinto un pallone carambolato in area laziale dopo una spizzata di Demiral.