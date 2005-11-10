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Gonçalo Ramos a Milanello per un saluto: accolto da Cardinale e Ruben Amorim
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Gonçalo Ramos è appena arrivato a Milanello. Il nuovo attaccante del Milan, arrivato dal PSG, è passato dal centro sportivo rossonero un po' a sorpresa dopo essere sbarcato in mattinata in Italia.
Il giocatore, insieme alla moglie, è stato accolto al centro sportivo rossonero da Gerry Cardinale e dal tecnico Ruben Amorim per un saluto prima di terminare le sue vacanze post Mondiale.
Fonte Antonello Gioia
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