Gosens: "La Fiorentina oramai è casa mia. Manca pochissimo al riscatto"

Robin Gosens la scorsa estate è tornato in Italia, firmando con la Fiorentina dall'Union Berlino. L'operazione si era conclusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. E salvo sorprese, al netto di un piccolo infortunio che lo ha tenuto fuori contro l'Atalanta, presto il giocatore tedesco diventerà a tutti gli effetti di proprietà del club di Rocco Commisso.

L'ex Inter e Atalanta ne ha parlato in una intervista in patria, a Kicker: "Questa ormai è casa mia, quando mi sento mentalmente sereno, e percepisco la fiducia e l'apprezzamento dell'ambiente, tutto questo influisce positivamente su di me. E sul mio rendimento. Sono in ottima forma, sia fisica che psicologica. Non ci dovrebbe volere molto prima di diventare ufficialmente un giocatore viola, dato che esiste un'opzione di acquisto al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. Siamo vicini al traguardo", ha spiegato Gosens.

In questa stagione il classe '94 ha collezionato con la maglia viola un totale di 32 partite fra Serie A, Conference League e Coppa Italia, portando in dote 5 gol e 8 assist. A proposito delle sue condizioni fisiche, il tecnico Raffaele Palladino ha fatto il punto nella giornata di ieri dopo il successo per 1-0 sull'Atalanta: "Sabato in rifinitura ha preso un colpo al ginocchio, una contusione. Non dovrebbe essere grave, speriamo di recuperarlo martedì".