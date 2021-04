Gotti dopo la vittoria per 4-2 a Benevento: "Ci siamo complicati la vita, ora divertiamoci"

Conferenza stampa per il tecnico dell'Udinese Luca Gotti, soddisfatto per il successo dei bianconeri al "Vigorito" contro il Benevento.

Come commenta questa partita?

"Da un po' di tempo a questa parte non riuscivamo a capitalizzare la mole di gioco prodotta, oggi siamo riusciti finalmente a mettere in cascina tre punti che possono fare la differenza e che danno soddisfazione. I ragazzi hanno chiuso il match in crescendo contro un buon Benevento, è chiaro che ci sono ancora tante cose da migliorare".

Cosa, ad esempio?

"Sul risultato di 2-0 per noi c'erano tutti i presupposti per gestire la partita in modo diverso, invece abbiamo concesso un'occasione clamorosa e l'hanno riaperta su rigore. Questo ha comportato una gestione emotiva differente nella ripresa, sembrava quasi avessimo paura che da un momento all'altro il Benevento dovesse pareggiare. Invece quando abbiamo ripreso a ragionare ho visto una bella Udinese, concreta e consapevole della propria forza che, comunque, è certificata anche da una buona classifica".

Forse qualche errore di troppo nei disimpegni...

"Sono d'accordo. Abbiamo raggiunto un certo livello di maturità e non possiamo fare errori del genere. Abbiamo sbagliato tanti passaggi nella nostra metà campo, forse per eccesso di tensione".

Bello, però, l'abbraccio a fine gara...

"Sì, è come se i ragazzi avessero capito che siamo un gruppo forte che può dare soddisfazioni. Dobbiamo chiudere il campionato nel miglior modo possibile, divertendoci e mettendo in campo tutto quello che abbiamo".

De Paul, da leader, ha fatto i complimenti a Molina e a tanti giovani che compongono la rosa...

"La crescita passa anche dagli errori. E' inevitabile. Qualcuno reagisce subito, altri vanno in difficoltà e tocca a noi far capire che non devono mollare e che la testa deve essere sempre alta".