Gravina: "Mancini? In questi giorni stiamo discutendo un accordo che guarda al futuro"

Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato del rinnovo del ct azzurro Roberto Mancini nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "Sarà prorogato oltre i Mondiali? O lui continua a nicchiare? No, proprio in questi giorni stiamo discutendo un accordo che guarda al futuro. Non solo per valorizzare i risultati sportivi, ma per dare progettualità a un metodo che ha rivoluzionato il modo di fare calcio. Agli Europei con la firma? Penso proprio di sì".