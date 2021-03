Gravina su Euro 2020: "L'Italia ci tiene e ha investito. La UEFA non può non tenerne conto"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato del prossimo Europeo e della possibilità che si disputino in Italia le partite previste nonostante la UEFA abbia deciso nei giorni scorsi che non ci saranno gare negli Stati nei quali non sarà garantita la presenza di una parte di pubblico all'interno degli stadi: "L'Italia ci tiene, abbiamo investito due anni impegnandoci e abbiamo allestito un'organizzazione importante. Siamo convinti che entro il 7 aprile avremo un riscontro da presentare alla UEFA che non potrà non tenerne conto".