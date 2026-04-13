Graziani critica il Milan: "Fullkrug ha fallito, Leao spalle alla porta si marca da solo"

Sono tanti gli opinionisti che sono intervenuti a La Domenica Sportiva in onda sui canali Rai ieri sera e tra questi c'era anche Francesco Graziani, ex attaccante di Torino, Fiorentina e Roma, che ha mostrato perplessità sul reparto offensivo del Milan: "Manca un po' davanti, non mi convince. Pensavo che Fullkrug potesse essere un giocatore importante, invece ha un po' fallito pure lui. Gli altri non sono pervenuti: Nkunku, Gimenez, Leao…".

Il portoghese evidentemente non piace molto a Graziani, che spiega: "Spalle alla porta si marca quasi da solo, nonostante abbia fatto 9 gol, che non sono pochi. Ha bisogno di grandi spazi, poi spessissimo diventa superficiale, si assenta, fa una cosa bella e tre brutti".

Infine sottolinea pure quelli che sono i limiti della mentalità di Allegri e di conseguenza dei rossoneri: "Diamo poi grandi meriti all'Udinese, che ha giocato da Manchester City, non ha sbagliato niente, forti fisicamente, hanno aggredito… Il Milan una settimana fa è andato a Napoli per non perdere e i cambi lo dimostrano: mettere Pulisic e Leao nel finale… Conte l'ha vinta con i cambi. Questa squadra ha avuto un contraccolpo psicologico, nel momento in cui ha capito che non poteva più lottare per lo scudetto, si è ammosciata".