Gregucci: "Provstgaard sembra un professionista serio. Voglio vederlo dopo 2-3 partite vere"

Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio, ex collaboratore tecnico di Roberto Mancini con l'Arabia Saudita ed ex vice allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, parlando così in vista dell'amichevole contro il Fenerbahce: "Saranno un po’ più avanti nella preparazione. Sono comunque partite che qualche indicazione la possono dare, ma vanno pesate bene. Quando si gioca per i 3 punti la storia cambia. Ora bisogna stare attenti a non farsi male per non condizionare l’inizio della stagione, lavorare bene e capire che tipo di proposta vuole fare Maurizio Sarri. Voglio vedere se Sarri cambierà qualche principio e le risposte sul campo della linea alta difensiva".

Che idea si è fatto di Provstgaard?

"Mi sembra professionista serio, ma finora mai chiamato in causa in situazioni difficili. Voglio vederlo dopo 2-3 partite vere per poter dare un giudizio corretto. L’atteggiamento è giusto, ma lo aspetto più avanti. La società vuole da Sarri il plus sui giocatori acquistati nella precedente stagione. Quando a Sarri piace un giocatore è tutto più facile, quindi bisogna vedere che tipo di presa avranno su di lui quei ragazzi giovani che ancora devono affermarsi".

Tipo?

"Oltre al centrale danese, c’è anche Belahyane ad esempio. Baroni ha fatto fare esperienza anche ad altri elementi, vediamo che tipo di prodotto che verrà fuori. Certo, non sembrano particolarmente funzionali a quello che è il calcio di Sarri. Dele-Bashiru ad esempio, mi sembra fra questi".