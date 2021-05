Griezmann nome per la Juve? Secondo Sport il francese può essere il dopo CR7 in bianconero

vedi letture

In casa Barcellona, scrive Sport, c'è voglia di rivoluzione estiva e uno dei giocatori che il presidente Joan Laporta vorrebbe cedere è Antoine Griezmann. Per il quotidiano, in tal senso, il Barcellona avrebbe individuato nella Juventus una possibile destinazione per il francese, soprattutto nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse salutare a fine stagione. I problemi però non mancano.

Formula, costi e volontà di Griezmann - La Juventus, in caso di addio di CR7, dovrebbe sostituirlo con un altro top. E Griezmann evidentemente farebbe al caso bianconero. Ma la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe condizione necessaria, anche considerando la scarsa voglia del francese di lasciare il Camp Nou (contratto fino al 2024). La situazione economica, poi: difficilmente la Juventus riuscirebbe ad acquistare il cartellino dell'ex Atletico Madrid visto il momento finanziario attuale, anche se il Barcellona sarebbe disposto ad andare incontro concedendo il prestito con ingaggio interamente pagato dai bianconeri. Una formula che potrebbe sbloccare l'operazione, anche se restano gli scogli della qualificazione Champions e della volontà dello stesso Griezmann.