Grosso verso la Fiorentina, sta risolvendo col Sassuolo. E Vanoli rimane in standby
Fabio Grosso si avvicina a passi sempre più spediti in direzione Viola Park, dove lo aspetta la Fiorentina. Dopo il biennio a Sassuolo con vittoria del campionato di Serie B e poi permanenza in A al primo colpo, il suo percorso in neroverde si può considerare esaurito.
Grosso è ai titoli di coda con il Sassuolo, tanto che anche in queste ore ci sono stati nuovi contatti tra la società emiliana in maglia neroverde e l'allenatore, per arrivare all'accordo economico per definire la risoluzione del contratto che lo lega al team sponsorizzato dalla Mapei. Le parti procedono speditamente, con la Fiorentina che rimane in attesa.
Intanto nel pomeriggio di oggi, al Viola Park, è andato in scena anche un summit tra gli agenti dell'attuale allenatore, Paolo Vanoli, e la dirigenza della Fiorentina, con in prima linea Fabio Paratici. Al termine dell'incontro, i protagonisti si sono dati altre 48 ore di tempo per arrivare al verdetto definitivo. Ma non sembrano proprio esserci dubbi, tutto fa pensare che il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Grosso.