Handanovic: "Oaktree sa chi è Marotta. Dall'anno prossimo comincio ad allenare"

L'ex portiere Samir Handanovic, già capitano nell'Inter e rimasto in orbita nerazzurra anche dopo il ritiro dal calcio giocato, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "Oaktree sa chi è Beppe Marotta e gli hanno dato questo ruolo (di presidente, ndr) perché in precedenza ha fatto vedere che è capace".

Conte al Napoli quanto sposta?

"Sarà un campionato molto più equilibrato e Conte, con il suo Napoli, sarà un campionato. Quando entra riesce a cambiare la mentalità di tutti e sarà un bel vedere".

Oggi il padel, ma nel suo futuro cosa c'è?

"Oggi si gioca a padel e ci divertiamo, nel futuro voglio fare l'allenatore e comincerò dall'anno prossimo".

Le ultime indiscrezioni vorrebbero Handanovic come candidato forte per assumere la guida dell'Inter Under 17.