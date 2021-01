Hellas, Barak: "Voglio vincere trofei: sogno di giocare in Champions e lo scudetto"

vedi letture

Il centrocampista dell'Hellas Verona, Antonin Barak, ha parlato a Sky Sport dei suoi obiettivi per il presente e per il futuro: "Mi piace vincere e voglio vincere qualche trofeo in futuro. Voglio giocare in Champions, in Serie A e in Premier League. Voglio avere ambizione e posso dire che punto allo scudetto, nel calcio non si sa mai. Fino a ora è andata tutto bene ma senza lavoro o umiltà non si va da nessuna parte".