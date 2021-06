Hellas, contatti con Di Francesco: l'ex Roma l'ultima idea per la panchina gialloblù

L'Hellas Verona pensa a Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato da Sky Sport il l'ex allenatore di Roma e Cagliari è l'ultima idea per la panchina dei gialloblù, che avrebbero avuto già alcuni contatti con il tecnico. La società del presidente Setti ha avuto dei primi colloqui per capire la sua eventuale disponibilità a sposare il progetto. Per il momento si tratta soltanto di un sondaggio ma il suo nome va comunque tenuto in considerazione.