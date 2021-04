Hellas, Juric: "Salvarsi così per me è fantastico. Vorrei superare i 49 punti dello scorso anno"

È visibilmente soddisfatto Ivan Juric, che ha commentato la vittoria del suo Verona sul campo del Cagliari ai microfoni del canale ufficiale del club. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vittoria frutto di una prestazione importante e del giusto atteggiamento con il quale la squadra ha affrontato la partita?

"In generale, salvarsi a nove giornate dalla fine del campionato per l'Hellas è un risultato straordinario. Merito di un grandissimo gruppo di ragazzi che si è superato, crescendo e migliorando. Salvarsi così per me è fantastico. Abbiamo avuto un piccolo calo di rendimento di recente, e aver dato questa risposta sul campo oggi è importante. Nel finale abbiamo sofferto un po', ma i ragazzi sono stati tutti eccezionali".

Durante la sosta ho lavorato per motivare nuovamente il gruppo?

"Sapevo di aver chiesto loro veramente tanto in questa stagione e non è sempre facile mantenere il livello così alto. Questa settimana abbiamo continuato a lavorare molto duro e i ragazzi hanno risposto alla grande".

Aver mantenuto la porta inviolata è un altro segnale positivo?

"Bisogna dire che in altre partite abbiamo subito gol concedendo meno occasioni. Oggi avevamo Lovato reduce dagli impegni con la Nazionale e Magnani che si è allenato con noi solo due giorni. Ci sono mancati alcuni giocatori che avrebbero potuto darci sicurezza, ma ho visto nuovamente un Silvestri protagonista. Mancano nove partite e dobbiamo affrontarle tutte così, con tanta voglia e tanta grinta. Il nostro obiettivo deve essere giocare a questi livelli: solo così potremo divertirci".

Quale può essere il nostro obiettivo ora che la salvezza è virtualmente raggiunta?

"Sicuramente migliorare il nostro gioco, ma mi piacerebbe migliorare anche anche il bottino di punti rispetto ai 49 dello scorso campionato. Nonostante le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno, vorrei riuscissimo ancora a crescere, tanto a livello individuale quanto di squadra".

Salcedo e Lasagna fra le note più positive di oggi?

"Lasagna ha fatto una bellissima partita e poteva andare in gol già nel primo tempo, quando si è ritagliato lo spazio per effettuare un grande tiro che è finito a lato di poco. Lui dimostra di avere tanta generosità, stiamo parlando di ragazzi che veramente danno tutto e superano i propri limiti. Salcedo ha avuto una leggera flessione fra fine ed inizio anno, ma da un po' di tempo lo vedo più determinato e più maturo. Oggi ha giocato 20 minuti di ottimo livello, in cui ha messo l'avversario in grande difficoltà. Peccato per il palo colpito, ma nelle prossime partite potrà darci una grande mano".