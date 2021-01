Hellas, Juric: "Zaccagni ha cambiato mentalità. Mercato? Condivido tutto con D'Amico"

vedi letture

L'Hellas Verona vince a La Spezia e sale all'ottavo posto in classifica. Dopo l'uno a zero contro lo Spezia, il tecnico gialloblù Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Zaccagni è una sicurezza, Dimarco terzo ha fatto bene. Cosa le è piaciuto?

"Sapevamo sarebbe stata una partita tosta perché loro hanno messo tutti in difficoltà. Abbiamo fatto molto bene a tratti, non era facile perché giocavano sulle palle lunghe su Nzola. Zaccagni è in fiducia, quando uno prova cose così vuol dire che sta bene. Deve continuare così, ha cambiato completamente mentalità".

E Kalinic?

"Ha fatto anche di più di quanto pensassi, ha fatto solo un allenamento con la squadra. Al di là del gol sbagliato ha fatto capire che potrà darci una grande mano in futuro, speriamo ritrovi la condizione che in questo momento è abbastanza carente".

Dal mercato cosa vorrebbe?

"Condivido tutto col direttore, e a volte penso che il mio modo di parlare ci abbia portato grandi benefici, ma ultimamente mi è sembrato di destabilizzare. E questa non è una cosa buona, a livello personale. È l'ultima cosa che voglio fare. Per cui io e il direttore abbiamo deciso che parlerà solo lui di mercato, e io della squadra. Con lui condivido tutto e pensiamo allo stesso modo".

Veloso dà una gran palla a Faraoni sul gol di Zaccagni.

"Miguel è un grandissimo giocatore. Sta anche bene fisicamente, corre e lotta. Sapevamo facessero il fuorigioco e che avremmo potuto fargli del male, poi lui ha un piedino... Sul gol la dà pure di destro".

Zaccagni meriterebbe una grande squadra?

"Io non vendo nessuno e non compro nessuno. Se un giocatore arriva a una grande squadra sono contentissimo per lui, come ad esempio Pessina, che oggi ha segnato. Io poi li sento, è un grande piacere se fanno dei passi avanti nella carriera. La differenza tra lo Zaccagni di Serie B e questo è la voglia di sacrificarsi: se lui molla torna ad essere quello che era in B. Se fa così non è un ragazzo intelligente, ma siccome lo ritengo un ragazzo intelligente sono certo che continuerà a lavorare e a migliorarsi".