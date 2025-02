Ufficiale Hellas Verona, ecco il tanto atteso rinforzo a centrocampo. Dal Losanna arriva Bernede

L'Hellas Verona FC rende noto sui propri canali ufficiali di aver acquisito - in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - da Football Club Lausanne-Sport le prestazioni sportive del centrocampista francese Antoine Bernede.

Il comunicato ufficiale dell'Hellas Verona

"Nato il 26 maggio 1999 a Parigi, inizia la sua carriera nel 2012, nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain, dopo gli esordi nella squadra locale del FC Solitaires Paris-Est. Nella stagione 2015/2016 mette a referto 3 presenze in UEFA Youth League, prima di firmare il 27 giugno 2016 il suo primo contratto professionistico, venendo al contempo promosso nella seconda squadra del club parigino.

Nella stagione 2016/2017, dopo il debutto con la formazione B nella sfida vinta 7-1 contro il Rennes 2, totalizza 17 presenze in campionato con una rete, tre in UEFA Youth League e una in coppa, mentre, nella stagione 2017/2018, colleziona 9 presenze in campionato e tre in UEFA Youth League, realizzando in quest'ultima competizione anche un'altra rete. Nella stagione 2018/2019 viene aggregato in Prima squadra e il 4 agosto 2018 fa il suo esordio subentrando al 74' a Thiago Silva, durante la partita vinta 4-0 contro il Monaco nel Trophée des Champions. Solamente otto giorni più tardi scende nuovamente in campo, da titolare, nella sfida casalinga di Ligue 1 vinta 3-0 contro il Caen. Il 6 febbraio 2019 viene ceduto al Salisburgo, squadra del massimo campionato austriaco, con cui debutta il 17 marzo, in occasione dell'incontro di Bundesliga vinto 2-0 contro il Wacker Innsbruck. Nella stagione successiva, la 2019/2020, gioca 10 partite in campionato, 3 in coppa Nazionale e debutta, da titolare, in Champions League nella sfida della fase a gironi vinta 6-2 contro il Genk. Nella stagione 2020/21, invece, disputa 19 incontri di campionato, tre di Coppa nazionale, due partite di Europa League e una partita di qualificazione alla Champions League, per un totale di 25 presenze complessive. Durante la stagione successiva, invece, mette a referto 17 presenze in campionato e quattro in coppa. Dopo le due presenze nella stagione 2022/23, durante il mercato invernale viene ceduto in prestito al Losanna, Club svizzero di prima divisione. Durante la prima metà di stagione totalizza 17 presenze in campionato con una rete.

Nella stagione 2023/24 scende in campo in 37 partite in campionato e tre in coppa nazionale, con due reti, mentre nell'attuale stagione colleziona 16 presenze in Super League e due in coppa nazionale e realizza due gol. In Nazionale con la maglia della Nazionale francese, considerate tutte le categorie dall'Under 16 all'Under 21, gioca 29 partite e realizza tre gol. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto ad Antoine, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".