Hellas Verona, Guardiola stregato da Ilic: a giugno può tornare al Manchester City

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pep Guardiola in persona sta seguendo con interesse la crescita di Ivan Ilic, che all'Hellas Verona è diventato un giocatore sempre più importante per Juric. Il Manchester City è infatti proprietario del cartellino del calciatore, che è arrivato in Veneto in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni con controriscatto in favore dei Citizens. Il tecnico croato sa bene che viste le sue prestazioni è quasi impossibile che dopo giugno possa restare in gialloblu, ma intanto si gode il suo ottimo feeling con Barak, altro calciatore di talento che il Verona dovrà riscattare dall'Udinese per 6 milioni di euro.