Hellas Verona-Napoli 1-1. Dimarco riporta la bilancia in equilibrio al 34'

vedi letture

Se Dimarco ha le colpe maggiori nel gol del Napoli è lo stesso difensore dell’Hellas a rimettere la bilancia in parità. In un’incursione in area sfrutta il cross di Faraoni per battere completamente libero Meret.