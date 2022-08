Hellas Verona-Napoli, i convocati di Spalletti: non c'è Fabian Ruiz

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sul campo dell'Hellas Verona. Non c'è il nuovo acquisto Simeone, anche in attesa di essere contrattualizzato dal nuovo club. Assente anche Fabian Ruiz, di seguito la lista completa.

I convocati azzurri:

Portieri

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

Difensori

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

KIM Minjae

MARIO RUI Silva Duarte

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

Centrocampisti

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

LOBOTKA Stanislav

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

Attaccanti

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

OUNAS Adam

POLITANO Matteo