Hellas Verona, si complica il riscatto di Ilic: prima offerta rifiutata dal Manchester City

Dopo l'ottima stagione con l'Hellas Verona (con 29 partite e 2 gol) Ivan Ilic è tornato al Manchester City, anche se il club di Setti vorrebbe fare un tentativo per trattenerlo in gialloblù. Va però accontentata la richiesta degli inglesi, che hanno rifiutato la prima proposta da 1 milione per rinnovare il prestito in Italia, rivela la redazione di Sky.